Costretta a mangiare rifiuti dalla ciotola del cane: allontanato il compagno

Costretta a cucinare rifiuti, poi, sotto minaccia, a mangiarli nella ciotola del cane. Allontanato da casa con l'accusa di maltrattamenti il compagno-mostro di una donna di 54 anni.

Accadeva a Fiuggi (Frosinone), dove i due convivevano in un mix di vessazioni fisiche e psicologiche ai danni della donna. In alcune occasioni l'uomo aveva infatti prelevato dei rifiuti dai cassonetti dei supermercati, e, come riferito dalla stessa vittima, la costringeva prima a cucinarli, poi a mangiarli in una ciotola per cani.

I poliziotti del locale commissariato, dopo le indagini partite da una denuncia della vittima, hanno ricostruito un quadro di soprusi accusando l'uomo di maltrattamenti. Ora lui è stato allontanato dalla casa familiare su disposizione dell'autorità giudiziaria di Frosinone.