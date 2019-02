Crolla albero in viale Mazzini: 2 feriti gravi. Danneggiate alcune auto

Il vento mette Roma in ginocchio. Crolla albero di 30 metri in viale Mazzini, nel pieno Centro, travolgendo 4 auto e 2 persone.

Un pino marittimo, alto circa 30 metri, si è schiantato intorno alle 9:45 in Prati, in Viale Giuseppe Mazzini, all’altezza del civico 103. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. Nella caduta l’albero ha travolto quattro autovetture parcheggiate e colpito i due passanti, che sono stati trasportati poi dal 118 in ospedale in codice rosso.

I vigili del fuoco sono al lavoro per tagliare l’albero e liberare la strada, che al momento è chiusa ad auto e pedoni.