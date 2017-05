Crollano le mura Aureliane: crepe in zona Porta Pia. Nessuna manutenzione

Crollano le mura Aureliane, lo storico monumento continua a sfaldarsi. Crepe e cadute in zona Porta Pia, nessuna manutenzione nel tratto pericolos.

La città Eterna perde pezzi, continua il degrado e l'incuria di alcune opere immortali. Ancora un crollo delle mura Aureliane, in zona di Porta Pia. La parte interessata dal crollo si trova su viale del Policlinico, proprio di fronte alla sede delle Ferrovie dello Stato. Transenne e cartelli per avvisare i pedoni, ma nessuna impalcatura all'altezza delle crepe. Ancora un crollo quindi per le antichissime mura romane, già colpite a gennaio dalle scosse di terremoto. Una barriera artificiale del III secolo, che, ovviamente, avrebbe bisogno di costante manutenzione. Difficile gestire i 19 km di mure, che però, in mancanza di un vero e proprio restauro, avrebbero bisogno di una sorveglianza continua.