Crollo metro Roma, la denuncia: “Gara per la manutenzione vinta al ribasso”

Nuovi dettagli horror nel tragico incidente del crollo delle scale mobili nella metropolitana Repubblica. La Uilm di Roma, unione italiana lavoratori metalmeccanici, denuncia: "Gara per la manutenzione vinta al ribasso del 50%".

Servizio di manutenzione di scale e ascensori delle linee metropolitane aggiudicato a rabasso, "a discapito della sicurezza". Il segretario organizzativo della Uil di Roma, Ariel Hassan,svela nuovi inquietanti retroscena dietro il grave incidente di martedì sera: "La ditta napoletana che ha vinto il nuovo appalto solo per un ribasso di circa il 50% non aveva secondo noi i requisiti necessari – continua la Uilm – abbiamo pertanto chiesto all’assessore ai Trasporti del Comune di Roma un incontro in cui abbiamo espresso le nostre forti perplessità sulla nuova società appaltante specificando che il costo non poteva essere l’unico criterio per affidare la commessa e chiesto un tavolo con la nuova azienda. L’assessore Stefàno promise di verificare insieme il capitolato e di farsi da tramite per un incontro con l’azienda, ma alle promesse non è stato dato alcun seguito”.



Negli anni precedenti, la manutenzione delle linee metro della Capitale era stata affidata a ditte note a livello internazionale che coprivano le tre linee. “Dallo scorso anno poi tutto è in mano alla ditta partenopea che, tra l’altro, non aveva dipendenti su Roma – prosegue Hassan – Questo ha comportato l’interruzione dei contratti a termine dei lavoratori di un’azienda e un accordo di mobilità per i dipendenti dell’altra. Motivi per cui abbiamo ribadito la necessità di un incontro con i vertici della nuova ditta, ma le richieste del sindacato sono state ignorate”. “Professionalità e qualità si pagano – conclude il sindacato – perché sono sinonimo di servizio efficiente e sicurezza degli utenti”.