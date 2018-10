Crollo nella metro Repubblica: 24 i feriti, uno grave. Indaga la Procura

Incidente nella stazione Repubblica della metropolitana di Roma. Sono 24 i feriti nel crollo della scala mobile, uno, di nazionalità russa, sarebbe ricoverato in gravi condizioni e con un piede semiamputato.

Il gruppo coinvolto nell'incidente sarebbe formato da una cinquantina di tifosi russi. La scala mobile, come si vede in un video, è in fase discendente quando ecco che gli ultimi gradini cedono; i tifosi più in basso cadono, restando incastrati tra le lamierie e schiacciati gli uni con gli altri. I 23 feriti sono ricoverati in diversi ospedali di Roma in codice giallo, per traumi e sospette fratture.

Crollo in metro: Procura Roma apre inchiesta(AGI) - Roma, 23 ott. - E sul fatto la Procura di Roma avrebbe aperto un'inchiesta per lesioni personali gravissime. E mentro il pm Francesco Dell'olio svolge i primi atti istruttori urgenti, anche Atac annuncia l'apertura di un'inchiesta per approfondire la dinamica dell'incidente.

E proprio sul "come" la scalinata abbia ceduto, arrivano le prime testimoniante, con le parole di Daria, una ragazza russa presente al momento del crollo che assicura: "Non abbiamo fatto nulla, non stavamo saltando".

Sul posto è nel frattempo arrivato anche il sindaco Virginia Raggi.