Precipitato e rimasto in fondo ad un pozzo di circa 3-4 metri di profondita, prima di esser salvato, quasi un'ora dopo, dai vigili del fuoco.

È la disavventura a lieto di fine di un cucciolo di cane, caduto accidentalmente in un piccolo pozzo. I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti alle 16 nella stazione ferroviaria Tuscolana, con due squdre, dalle ore 16 circa per un'ora. Il cane è stato fortunatamente recuperato ed è in buone condizioni.