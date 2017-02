Fontana di Trevi, cucine sporche ed evasione fiscale: far west in pieno centro

Cucine sporche e un totale di 162mila euro evasi, è caos in zona Fontana di Trevi.

Nel corso di controlli della Polizia Locale sono emersi nei confronti di tredici attività, ristoranti, bar e negozi, 162mila euro di evasione totale accertata, che ha portato a 31mila euro di sanzioni amministrative. La Task Force del Comando Generale in Via dei Crociferi, insieme al personale di Aequaroma, hanno così riscontrato nei dintorni di Fontana di Trevi insegne non regolari, cibi surgelati venduti come freschi e cucine sporche. Un vero e proprio far est a due passi dal centro di Roma, che sarà nei prossimi giorni soggetto ad ulteriori controlli.