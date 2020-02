Cyberbullismo, romani scatenati : 7 giovani su 10 hanno subito violenza online

Il 33,5 per cento dei ragazzi romani ammette di aver assunto, con diversa intensità, comportamenti offensivi su internet nei confronti di qualcun altro nel corso dell'ultimo anno. Le ragazze (22,7 per cento) sembrano essere meno propense a compiere azioni di cyberbullismo rispetto ai maschi (44,4 per cento). Il 71 per cento invece riporta di aver subito aggressioni e offese, in maniera simile tra ragazzi e ragazze.

È quanto emerge da un'indagine realizzata dalle Acli di Roma e provincia in collaborazione con l'Iref (Istituto di ricerche educative e formative), che ha coinvolto circa 800 adolescenti tra i 13 e i 18 anni e che è stata realizzata in occasione della chiusura del progetto Rete solidale, un percorso di formazione e informazione per prevenire comportamenti a rischio come bullismo e cyberbullismo e l'acquisto di droghe online, rivolto alla fascia di studenti del primo biennio della scuola secondaria superiore. Il progetto è stato finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per le politiche antidroga.