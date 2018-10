Dà di matto e devasta il pronto soccorso. Botte a infermieri e vigilante

Nuovo episodio di violenza in una struttura sanitaria. A segnalare quanto accaduto nella notte al Punto di primo intervento di Ladispoli è l'Asl Roma 4. Un'ambulanza del 118 è arrivata al Ppi con a bordo una persona in stato di incoscienza, riferiscono fonti dell'azienda all'AdnKronos Salute ricostruendo i fatti. Quando il personale in servizio gli ha inserito un ago da flebo, il paziente si è svegliato e ha aggredito gli operatori.

Il vigilante di turno si è avvicinato per intervenire, ma anche lui ha subito un'aggressione e in questo momento si trova in ospedale. I sanitari si sono rifugiati nella parte posteriore del Ppi, mentre la persona soccorsa e il suo accompagnatore si sono accaniti sulla struttura rompendo i vetri con un estintore e arrecando danni.

In una nota, la direzione strategica della Asl Rm4 informa di avere "aperto già questa mattina un tavolo di lavoro con il direttore del Dea", il Dipartimento emergenza e accettazione, "e avviato un audit interno".

Il direttore generale, Giuseppe Quintavalle, "esprime vicinanza a tutti gli operatori coinvolti che saranno sostenuti in pieno dall'azienda - si legge - e confida nell'operato delle forze dell'ordine per l'istruttoria. Un ringraziamento particolare va all'Italpol e all'operatore di vigilanza aggredito, che si trova in questo momento ricoverato presso l'Aurelia Hospital. Il suo intervento tempestivo in difesa del personale ha dimostrato la dedizione al lavoro, e si esprime l'assoluto apprezzamento da parte della Asl e la vicinanza a lui e ai suoi familiari". Intanto il Ppi di Ladispoli "sta svolgendo comunque la sua attività, gestendo le urgenze dei pazienti che vi si rivolgono durante la giornata".

L'Asl Rm4 informa inoltre che "il Comando dei carabinieri, ritenendo la zona del Ppi di Ladispoli un'area sensibile, ha comunicato al Dg Quintavalle che verranno intensificati i controlli notturni con le pattuglie. Il direttore ringrazia il comandante dell'Arma dei carabinieri di Ladispoli".