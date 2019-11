Da Fiorello al Room 26: i Meduza conquistano l'Eur a suon di hit da record

Dal palco di Viva RaiPlay di Fiorello, conquistato con “Lasciatemi Cantare” di Toto Cutugno mixata alla loro brano da record “Piece of Your Heart”, a quello del Room 26 dell'Eur: i super creatori di hit Meduza arrivano a Roma.

Il gruppo nato a Milano, sarà protagonista del weekend grazie all'evento di sabato 16 novembre, diretto da Gianluca Neon. Il direttore artistico del Room 26, è pronto ad accogliere i quattro musicisti all'Eur, in Piazza Gugliemo Marconi. A dare il via alle danze ci penseranno i djs resident Paolo Pompei e Luis Bertman, insieme alle voci di Lele Sarallo e Lory Voice, mentre nella seconda sala faranno da eco le sonorità di Max Marino e Matteo Passerini. Tutti pronti a suonare e a ballare con e per Meduza, per una notte che ha già il sapore del tutto esaurito, pronta a continuare fino alle prime luci dell'alba.