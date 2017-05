Da immigrati a imprenditori: premiati i migliori talenti. Vince Yafreisy Omage

MoneyGram Awards, trionfa la 25enne domenicana Yafreisy Berenice Brown Omage, che si aggiudica il premio per il miglior imprenditore immigrato dell'anno.

La società, multinazionale specializzata nei servizi di money transfer, ha celebrato oggi gli imprenditori vincitori della nona edizione dei MoneyGram Awards, il premio all’imprenditoria immigrata in Italia. Alla cerimonia presente ha partecipato il Presidente della Camera Laura Boldrina ed Emma Bonino, ospite d’onore. Il riconoscimento più prestigioso, il Premio all’Imprenditore immigrato dell’anno, è stato consegnato a Yafreisy Berenice Brown Omage, che ha vinto anche per la categoria “Imprenditoria Giovanile”. Yafreisy Berenice Brown Omage, originaria della Repubblica Dominicana è titolare di un supermercato che nel 2016 ha fatturato circa 1,4 milioni di euro e impiega circa 15 dipendenti. Yafreisy ha 25 anni e vive a Roma. In Italia dal 2012, con l’aiuto e l’esperienza del marito ha rilevato nel 2013 un supermercato con un panificio annesso. Nel suo percorso ha superato varie difficoltà, ma, con determinazione, ha sempre portato avanti la crescita della propria impresa.