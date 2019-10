Da New York all'Eur, l'imperatore della console Morales conquista il Room 26

Il primo sabato di ottobre ha il sapore del djset d'autore al Room 26, dove nella notte si esibirà David Morales. Il club di riferimento della notte romana ospita, sabato 5 ottobre, uno dei primi grandi imperatori delle console mondiali: da New York allEur, David Morales pronto a far esplodere di gioia il pubblico locale.

Accolto dal direttore artistico Gianluca Neon e dai resident Luis Bertman e Paolo Pompei, mentre in Plus Room si scatena il raggaeton di Chicco Allotta e Riccardo Soares, il primo divo Morales è la punta di diamante di un lungo weekend che inizierà da venerdì 4 ottobre con il party Forever Young. Un appuntamento molto atteso dal pubblico, che ogni venerdì balla sulle indimenticabili sonorità anni'90 dei padroni di casa Marco Casale, Luigi Tassi, Double Fab, Marco Gioia, sempre accompagnati dalle voci di Lory Voice e del seguitissimo Lele Sarallo. In Plus Room il venerdì si alternano le note latineggianti di Max Marino e Matteo Passerini, con l'animazione a cura della Vanguard Agency.