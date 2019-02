Da Roma a Milano e Parma in bus con 5,6 chili di marijuana: arrestate 2 pusher

In autobus da Roma a Milano e Parma per rifornire il mercato dei consumatori di marijuana: arrestate due pusher di 20 e 22 anni dalla Polizia di Stato. Nelle loro valigie trovati 5,6 chili di sostanza stupefacente.

È accaduto all'autostazione Tiburtina e le due arrestate, da parte degli agenti del Reparto Volanti, sono due straniere di origine africana. Una era già a bordo di un autobus diretto a Milano, trovata in possesso di un involucro in cellophane contenenti 2,3 kg di marijuana nascosti nella valigia, l'altra era seduta su una panchina, vicina allo stallo del pullman diretto a Parma, e nel trolley aveva 3,3 kg della stessa sostanza stupefacente. Sequestrati anche due telefoni cellulari che ora saranno analizzati dagli investigatori per cercare di risalire alla rete di fornitori e spacciatori.

Non è la prima volta che proprio a bordo di autobus di linea, sia urbani che extraurbani, la Polizia di Stato effettua a Roma sequestri consistenti di quantitativi di droga: è stato infatti accertato che questa modalità di trasferimento dei borsoni carichi in particolare di marijuana è sempre più ricorrente, perché i corrieri ritengono statisticamente meno probabile che un autobus di linea carico di passeggeri incappi in un controllo rispetto ad un'auto.