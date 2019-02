Da Roma a Riace in bicicletta: oltre 600 km per il Nobel a Mimmo Lucano

Una pedalata di oltre 600 km per arrivare da Roma a Riace, passando per Napoli. Prende il via la "ciclostaffetta" solidale, che si schiera al fianco del modello di accoglienza di Mimmo Lucano.

Un messaggio simbolico per l'ex sindaco di Riace, la cui candidatura al Nobel per la Pace è stata rilanciata dal settimanale Left con quasi 100mila firme, una traversata tra i territori e la gente locale, portando un messagge di pace.

La pedalata partirà dalla Capitale sabato 16 febbraio da Piazzale Maslax, nei pressi della Stazione Tiburtina, luogo in cui si è sviluppata l’attività di Baobab Experience e simbolo di accoglienza e solidarietà per i migranti in transito. La prima tappa-prologo – di ben 240 km da coprire dal tramonto all’alba – sarà la più lunga e impegnativa.

“Non siamo ciclisti sportivi, partiremo di mattina presto con le stesse belle biciclette che usiamo ogni giorno per andare al lavoro. Roma-Napoli sembra anche a noi una distanza enorme: chiusi nelle nostre città non siamo più abituati a percepire lo spazio e la distanza”, scrive Sandro Calmanti sul suo blog "Salvaciclisti", presentando la pedalata solidale che farà in compagnia di Piero Ventura, di Claudio Mancini e di chi vorrà unirsi lungo la strada anche solo per un tratto, per manifestare la propria vicinanza all’iniziativa. La partenza è fissata alle ore 6:06 di sabato 16 febbraio.