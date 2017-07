Da Sanremo al Gay Village: Bianca Atzei canta e incanta il palco arcobalenoDa

Dal successo di Sanremo al palo del Gay Village, Bianca Atzei guest star della notte di sabato 8 luglio.

L'artista milanese attesa sul parco arcobaleno del Parco del Ninfeo, dove troverà Kristine VonTrois, voce del Regno di Fantàsia, in cui Bianca sarà eletta paladina, unendosi ai tanti eccelsi ospiti di stagione premiati prima di lei. Nono posto a Sanremo con il brano “Ora Esisti Solo Tu”, per lei il successo in radio, scalando la vetta delle classifiche in rete, e un moltiplicarsi consensi giorno dopo giorno. Il brano è stato scritto da Kekko Silvestre dei Modà e celebra l’amore tra la cantante e il campione del mondo di motociclismo Max Biaggi, reduce da un bruttissimo incidente in pista a Latina. La canzone è omonima del libro che Bianca Atzei ha pubblicato con la casa editrice Mursia, e che sta dando il via ad un nuovo percorso lavorativo dell’artista, che ha deciso di avvicinarsi al mondo dell’editoria.