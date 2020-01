Da Temptation Island Vip torna alla musica: Silvia Tirado cerca l'amore vero

di Federico Bosi

Dalla musica, alla televisione, passando per lo studio e la ricerca dell'amore vero: Silvia Tirado, protagonista insieme all'ex fidanzato Gabriele, figlio di Pippo Franco, dell'ultima stagione di Tempatation Island Vip, pubblica una nuova canzone ed un nuovo video. Ed è pronta a conquistare tutto e tutti, senza se e senza ma.

La cantante e modella metà romana e metà dominicana, vera bomba social da oltre 57mila followers su Instagram, si racconta ad Affaritaliani.it.

Silvia, partiamo dall'attualità. Da poco è uscita la sua canzone “Don't Speak”, una cover in spagnolo del brano della band americana No Doubt. Come è nata questa idea?

“Fin da piccola sono sempre stata molto legata a questa canzone. Quando uscì nel 1996 io avevo 3 anni e riscosse moltissimo successo, ricordo che la ascoltavo molto. Mesi fa, quando ho pensato ad una cover da pubblicare, ho pensato che questa fosse la canzone perfetta”.

Come mai canta in spagnolo nonostante sia romana?

“Sono nata a Roma, ma mia mamma è di Santo Domingo. Sono metà italiana, metà dominicana, e lo spagnolo è la mia seconda lingua”.

Come è nata in lei la passione per la musica?

“Mio papà è un musicista e la mia passione nasce da questo. Sono cresciuta ascoltando musica. A casa avevamo un pianoforte a coda e fin da piccola cantavo e registravo la mia voce sulle cassette. Poi più avanti ho iniziato a scrivere canzoni. La prima è uscita questa estate e si intitola 'Diablita', mentre la seconda è appunto la cover di 'Don't Speak'. Tra aprile e maggio, vi anticipo, uscirà una nuova canzone tutto mia”.

Che tipo di canzone sarà?

“Non posso anticiparvi molto. Quello che posso dirvi è che sarà una canzone mezza in italiano e mezza in spagnolo”.

Quali sono le sue altre passioni oltre alla musica?

“Amo molto leggere. Leggo tantissimi libri di letteratura perché studio all'università Lingue, Letterature e Culture Straniere. I miei autori preferiti sono Virginia Woolf, Charles Dickens come inglesi, e Paulo Coehlo e Federico Garcia Lorca come spagnoli. La mia passione per le lingue è dovuta alla mia cultura ibrida. Inoltre studio anche il russo, giusto per non farmi mancare niente”.

Come ha cambiato la sua vita la partecipazione al reality Temptation Island Vip?

“In realtà io mi sento la Silvia di sempre, cerco di fare le stesse cosa che facevo prima del programma come andare in palestra o studiare. Certo, andare in tv mi ha dato molta più visibilità, ma non mi ha cambiato. È stata un'esperienza che mi ha fatto sicuramente crescere”.

Viene ancora etichettata come la fidanzata del figlio di Pippo Franco?

“Ma secondo me non sono mai stata etichetta così. Anche lui è stata etichettato come figlio di una persona famosa ma per me è sbagliato. Nessuno va etichettato. Io spero che la gente mi conosca per la Silvia che sono e che lo stesso avvenga per Gabriele (il figlio di Pippo Franco, ndr)”.

Dopo il programma lei e Gabriele vi siete lasciati. In che rapporti è rimasta con lui?

“Molto buoni perché lavoriamo insieme. Lui è il mio produttore, produce le basi delle mie canzoni. È stata ed è una persona molto importante per me. Il mio telefono è sempre disponibile per lui”.

Ora lei è single o ha già trovato una nuova anima gemella?

“Non ho nessuno altrimenti lo avreste già saputo. Non mi faccio problemi a mostrare la mia vita privata sui social”.

Quali sono i suoi obiettivi per questo 2020?

“Ovviamente realizzarmi a livello lavorativo, vorrei che la musica diventasse a tutti gli effetti il mio lavoro. Poi c'è quello di laurearmi. Infine aggiungerei anche quello sentimentale, ovvero di trovare una persona con il quale costruire una famiglia. Ho 26 anni e non nego che entro i 30 vorrei avere dei figli”.