Dal vintage all'arte moderna, prima edizione di “Novembre in Arte” al via

Parte il 23 novembre l’edizione zero di “Novembre in Arte” presso la Fiera di Roma. L’evento, che terminerà il 2 dicembre, si pone come luogo d’incontro di forte appeal nel quale l’antiquariato e il modernariato di qualità sposeranno armoniosamente l’arte moderna e contemporanea e l’artigianato.

La manifestazione ha come scopo quello di andare incontro a nuove esigenze e a un nuovo pubblico per intercettare ogni genere di gusto ed interesse e, proprio per questo, al suo interno vi sarà un susseguirsi di svariate esposizioni: OltrelArte – L’Eredità del Futuro (23 novembre – 2 dicembre); Roma d’Arte Expo (23 novembre – 25 novembre); XIII edizione di Arti e Mestieri Expo. “Un appuntamento del tutto nuovo per Roma e il suo territorio, che invece trova in questa città, simbolo per antonomasia di arte e bellezza, una cornice ideale", dice l’Amministratore unico e Direttore generale di Fiera Roma Pietro Piccinetti.Alta qualità e professionalità sono le due parole chiave di questo nuovo grande evento che proporrà ai suoi visitatori pezzi che hanno in sé una grande storia e tradizione per un mercato in continuo cambiamento, al quale si stanno avvicinando anche clienti più giovani che amano l’arte e l’unicità. OltrelArte – L’Eredità del Futuro, organizzata da Fiera Roma e DGEVENTI, sarà la cornice che animerà la Fiera di Roma per tutti e dieci i giorni della manifestazione.

Su una superficie di circa 10.000 mq esporranno aziende italiane ed estere, collezionisti e gallerie d’arte tra le più affermate a livello nazionale e internazionale del panorama dell’antiquariato e del modernariato. Roma D’Arte Expo, organizzata da Fiera Roma e AccA Edizioni, aprirà le sue porte al pubblico dal 23 al 25 novembre 2018, ovvero il primo weekend di Novembre in Arte. Questa fiera, dedicata all’arte Moderna e Contemporanea, proporrà circa 80 gallerie del settore nazionale ed internazionale e un ricco programma di attività culturali rappresentativo del territorio.

Ma quello che rende unico ed originale il format di “Novembre in Arte” sarà la presenza di un vasto e variegato programma di eventi collaterali di spessore: mostre, presentazioni, workshop e talks arricchiranno la proposta culturale della Fiera. Il più importante di questi sarà la mostra, per tutto il periodo, “Mario Sironi. I piccoli studi e la grande decorazione” composta da più di ottanta opere dell’artista sassarese.