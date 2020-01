Dall'Inghilterra a ritmo di musica house: Richy Ahmed conquista il Room 26

Dall'Inghilterra a ritmo di house, arriva all'Eur Richy Ahmed, il cittadino del mondo: è lui il super ospite del sabato notte del Room 26.

Sabato 1 febbraio, dalle ore 23.30, la notte house dell'Eur inizia sulle note della Main Room piena delle selezioni di Miki Stentella, mentre in Plus Room torneranno i ritmi latineggianti di Max Marino e Matteo Passerini.

Il super ospite della serata sarà Richy Ahmed, che dall'Inghilterra arriva a Roma a ritmo dell'house music d'autore, accolto dal direttore artistico Gianluca Neon. Un ospite d'eccezione per la console romana, abituata ad accogliere solo il meglio del folto panorama dell'entertainment mondiale e che nella prima notte di febbraio darà il benvenuto a Richy Ahmed, pronto a far saltare il pubblico per tutta serata, a ritmo delle sue pregiate selezioni musicali. Insieme a lui le sempre presenti voci di casa di Lele Sarallo e Lory Voice.