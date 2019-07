Dalla cucina al campo da calcio, la sfida tra gli chef si gioca a pallone

Dai fornelli della cucina del proprio ristorante ai scarpini sul campo da calcio: la sfida tra gli chef romani si gioca a pallone. Ecco ecco la Excellence Foodball Cup, il mini torneo per ricordare il cuoco scomparso Alessndro Narducci.

Si svolgerà lunedì 22 luglio 2019 alle ore 18,00 presso il circolo sportivo Orange FutbolClub in viale degli Olimpionici 71, la terza edizione di EXCELLENCE FOODBALL CUP - TROFEO ALESSANDRO NARDUCCI, quadrangolare di calcio a 5 che vedrà scendere in campo i più rinomati chef della capitale, uniti sotto il segno dello sport, e dell’amicizia.

Il torneo, nato nel 2017 per volontà dei fratelli Claudio e Pietro Ciccotti - ideatori dell’evento enogastronomico Excellence ed editori di Excellence Magazine - mantiene anche quest’anno la volontà di ricordare Alessandro Narducci, chef prematuramente scomparso nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2018, in seguito ad un terribile incidente stradale dove a perdere la vita fu anche la giovane amica Giulia Puleio. “Da soli si vincono le partite, insieme si vincono i campionati” diceva Alessandro, lui che ci sapeva davvero fare, sia nel campo di calcio che nella vita, dove aveva raggiunto traguardi eccellenti alla guida del ristorante Acquolina, conquistando con ambizione e tenacia la prestigiosa stella Michelin. Un carattere solare e allegro, che gli aveva consentito di stringere amicizia con gran parte dei suoi colleghi, che sin dalla prima edizione del torneo hanno smesso la giacca da chef per indossare gli scarpini da calcio, e la maglia di Excellence.

Angelo Troiani, Giuseppe Di Iorio, Daniele Usai e Francesco Apreda si confermano anche quest’anno in qualità di chef stellati capitani delle 4 squadre che scenderanno in campo lunedì 22 luglio alle 18,00, in compagnia di tanti colleghi come Ettore Moliteo, Daniele Lippi, Antonio Gentile, Giovanni Cappelli, Niko Sinisgalli, Mirko Di Mattia, Luca Ludovici, Andrea Pasqualucci, Federico Prodon, Dario Nuti.

Le dichiarazioni dei 4 capitani della terza edizione di EXCELLENCE FOODBALL CUP - TROFEO ALESSANDRO NARDUCCI: “Sono molto felice di partecipare anche quest’anno, per ricordare insieme ai colleghi il mio amico Alessandro. Oltre a ciò penso che un torneo di calcio sia una iniziativa bella e diversa dai soliti eventi, qui ci si diverte e basta”. Daniele Usai, ristorante Il Tino. “Sicuramente è una bella occasione per ricordare Alessandro che è sempre nei nostri cuori. Ma è anche un’occasione per sfogarci e stare insieme, per una volta non saremo chiusi nelle nostre cucine e ci divertiremo a giocare a pallone, una passione che ci accomuna e che è seconda solo a quella per la cucina”. Francesco Apreda, ristorante Idylio by Apreda, The Pantheon Iconic Hotel. “Ci siamo quasi, mancano pochissimi giorni al torneo di calcetto in ricordo di Alessandro. Io ci sarò, vi aspetto numerosi per divertirci insieme!”. Giuseppe Di Iorio, Aroma Restaurant dell’Hotel Palazzo Manfredi. “Uno dei ricordi più belli che ho di Alessandro è proprio legato a questo torneo. Quando ha partecipato alla prima edizione non si allenava da un po’, eppure è riuscito a fare una bellissima prestazione, si vedeva che aveva giocato a calcio e che questo sport era nel suo Dna. Ricordo che restai stupito perché pensavo di conoscere tutto di lui, ed ero convinto che a pallone fosse ‘na pippa’ e invece anche in campo ha messo l’anima”. Angelo Troiani, ristorante Il Convivio.