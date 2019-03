Dalle stalle alle stelle: la rivincita di Achille Lauro, il Disco d'Oro

Achille Lauro fa il pieno di copie vendute e, a poco meno di un mese dal Festival di Sanremo, con il brano “Rolls Royce”, conquista il Disco d'Oro.

Una vera e propria rivincita quella del rapper romano 29enne, cresciuto nella periferia romana tra i quartieri della Serpentara e di Conca d'Oro. Al secolo Lauro De Marinis, viene abbandonato dai genitori all'età di dodici anni e viene curato dal fratello maggiore, producer della crew musicale Quarto Blocco. È grazie a lui che il piccolo rapper si tuffa nel mondo del rap underground e del punk.

Innovatore e precursore di nuove tendenze musicali, artistiche ed estetiche, Achille Lauro è stato tra i protagonisti della 69° edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano “Rolls Royce”, scritto da Lauro De Marinis e Davide Petrella, prodotto da Boss Doms e Frenetik & Orang3 e realizzato nei nuovi RCA Recording Studios di Sony Music.

In primavera, a meno di un anno di distanza dal precedente lavoro in studio, uscirà per Sony Music Italy il nuovo album di inediti dell’eclettico artista romano.

E per celebrare il successo con i suoi fan, dal 10 maggio partirà l’“Achille Lauro Live 2019”, un tour che lo porterà sui palchi dei più importanti club d’Italia. Si comincia idalla Casa della Musica di Napoli, per proseguire l'11 maggio all’Atlantico Live di Roma, il 18 al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO), il 19 al Fabrique di Milano; il 23 al Tuscany Hall di Firenze, il 24 al PalaEstragon di Bologna. E poi il 7 giugno al Nameless Music Festival di Barzio (LC) per concludere il tour l'8 giugno al Core Festival di Treviso.