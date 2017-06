Dalle stelle alle stalle: cittadini al Campidoglio contro la giunta Raggi

Associazioni, comitati e rappresentanze cittadine scendono in piazza giovedì 22 giugno per “festeggiare” un anno di giunta Raggi.

I cittadini si ribellano alle inefficienze amministrative del Movimento 5 Stelle e si uniscono in un sit in davanti al Campidoglio. Appuntamento alle 17.30 per “fare gli auguri alla sindaca pentastellata”, come si legge in una nota che annuncia la manifestazione “Dalle Stelle alle Stalle: un anno di nulla”.

Nel mirino di categorie sociali e organizzazioni l'immobilismo istituzionale dei 5 Stelle: “dalla mobilità alle politiche sociali, dalla sicurezza alla vivibilità, dall’occupazione al futuro delle aziende partecipate, dall’integrazione all’urbanistica, dalla questione rifiuti al degrado urbano”, scrivono. Parteciperanno al sit in Assotutela, Asa, Ugl Polizia Locale, Comitato spontaneo cittadini lavoratori Multiservizi, Equi Diritti, Caop, Passione Italia e tante altre realtà cittadine.