“Dammi i soldi”, botte e minacce alla madre anziana: preso tossicodipendente

Maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Sono le accuse di cui dovrà rispondere un uomo di 51 anni, tossicodipendente di Tor Lupara già noto alle forze dell'ordine, denunciato proprio dall'anziana madre vittima delle sue violenze e minacce.

Ai carabinieri della stazioen Mentana, la donna ha riferito che dopo la morte del marito, avvenuta nel 2018, è stata vittima di una escalation di violenze, subendo ripetuti atti di sopraffazione fisica e morale, nonché vessazioni e minacce di morte anche con l’uso di un coltello, il tutto perché il figlio aveva bisogno di continue somme di denaro per l’acquisto di sostanza stupefacente.

In diverse circostanze, l’anziana è stata costretta ad abbandonare l’abitazione familiare fino a quando il figlio non si calmava. In alcuni casi l’uomo la obbligava ad uscire di notte per comprargli le sigarette. L’arrestato è stato portato in carcere a Rebibbia, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria di Tivoli.