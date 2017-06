David Lynch, Chuck Palahniuk e tanti altri alla Festa del Cinema di Roma

Una Festa del Cinema romana all'insegna dei grandi ospiti. La dodicesima edizione, che partirà il 26 ottobre per terminare il 5 novembre permetterà al pubblico di incontrare grandi icone come David Lynch, Ian McKellen, Xavier Dolan, Chuck Palahniuk e Vanessa Redgrave.

A quarant’anni dall’uscita del suo primo lungometraggio, Eraserhead, la Festa del Cinema 2017 celebra il genio di David Lynch assegnandogli il Premio alla carriera. Il cineasta statunitense, che ha ridefinito il cinema contemporaneo con il suo stile onirico e visionario, incontrerà il pubblico e ripercorrerà la sua straordinaria opera da The Elephant Man a Mulholland Drive, da Blue Velvet a Inland Empire fino alla serie cult I segreti di Twin Peaks.

Ian McKellen sarà invece protagonista di un “Incontro Ravvicinato” con il pubblico. L’interprete inglese che si è fatto conoscere in tutto il mondo come Magneto, nella saga cinematografica degli “X-Men”, e Gandalf, nelle trilogie de “Il Signore degli Anelli” e de “Lo Hobbit” condividerà con gli spettatori il suo profondo amore per il cinema.

Xavier Dolan, giovane autore canadese, sarà sul palco dell’Auditorium per parlare della sua carriera di artista a tutto tondo, regista e sceneggiatore di sei lungometraggi di successo.

Il grandissimo e controverso autore di Fight Club, Chuck Palahniuk, parlerà al pubblico dei film dell’orrore che lo hanno maggiormente entusiasmato e inquietato, in un incontro dal titolo: “American Gothic”.

Con una carriera di oltre cinquanta anni alle spalle, Vanessa Redgrave è considerata una delle massime interpreti viventi e incontrerà il suo affezionato pubblico italiano e straniero alla Festa del Cinema.