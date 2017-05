De Donatis nuovo vicario: Papa Francesco nomina l'erede del cardinale Valliani

Papa Francesco nomina il successore del cardinale Agostino Vallini: Monsignor De Donatis è il nuovo vicario di Roma.

La nomina del Santo Padre è arrivata nella mattinata di venerdì, quando lo stesso cardinale Agostino Vallini, dalla sede del Vicariato di Roma, ha annunciato il suo "erede". Si tratta del Monsignor Angelo De Donatis, dal 14 settembre 2015 già vescovo ausiliare della diocesi di Roma. Il suo mandato per la diocesi di Roma inizierà il prossimo 29 giugno, in occasione della festa dei Santi patroni Pietro e Paolo.

Nella Quaresima del 2014 papa Francesco lo aveva chiamato a predicare gli Esercizi spirituali della Curia Romana e il 14 settembre 2015 nominato ausiliare di Roma, affidandogli la cura del clero di Roma, una novità assoluta. “Prete romano fin nel midollo, sarà un aiuto in più nel lavoro del nostro Consiglio Episcopale”, aveva commentato in modo profetico il cardinale Vallini. Nel suo primo saluto, don Angelo ha espresso sorpresa e timore di fronte alla nuova sfida: “All’inizio del mio mandato desidero salutarvi con molto affetto. Sento il bisogno di condividere con tutti i fedeli e il presbiterio della nostra diocesi i sentimenti che ho nel cuore. Vorrei prima di tutto ringraziare il cardinale Agostino Vallini. Ho ancora nel cuore l’abbraccio che egli mi ha dato, è un dono che conservo insieme alla benedizione ricevuta dal Papa. A Lui il mio grande grazie per come mi sono sentito accompagnato e nutrito dal suo Magistero in questi quattro anni”. L’arcivescovo De Donatis ha quindi concluso il suo intervento invitando i presenti a recitare una preghiera mariana scritta da don Andrea Santoro, sacerdote fidei donum della diocesi di Roma ucciso nel 2006 in Turchia.

Nato il 4 gennaio 1954 a Casarano (Lecce), nella diocesi di Nardò-Gallipoli, monsignor Angelo De Donatis è stato alunno prima del Seminario di Taranto e quindi del Pontificio Seminario Romano Maggiore. Compiuti gli studi filosofici alla Pontificia Università Lateranense e quelli teologici alla Pontificia Università Gregoriana, dove ha conseguito la Licenza in Teologia Morale. È stato ordinato sacerdote il 12 aprile 1980 per la diocesi di Nardò-Gallipoli e dal 28 novembre 1983 è incardinato nella diocesi di Roma.