De Rossi rinnova il contratto fino al 2019 con la Roma. L'annuncio su Facebook

Daniele De Rossi ha rinnovato l'accordo con L'As Roma fino al 2019.

A un mese esatto dalla scadenza del contratto, il centrocampista ha ufficializzato la notizia attraverso una diretta Facebook in cui ha risposto alle domande dei tifosi.

“Era già nell'aria, ne avevamo parlato per diverso tempo anche nell'ultimo mese. Oggi era il giorno migliore anche perché poi qui partiamo tutti” ha dichiarato il neo capitano dei giallorossi mostrando con un sorriso la maglia con il proprio nome e la data di scadenza del nuovo contratto, che durerà due stagioni.

De Rossi ha giocato 561 partite in maglia giallorossa, di cui l'ultima domenica 28 maggio, l'ultimo giorno di Francesco Totti in campo all'Olimpico da titolare e di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma.