Delfini avvistati a largo di Fiumicino: salti e acrobazie tra i velisti

Decine di delfini avvistati a largo di Fiumicino ed Ostia. I simpatici mammiferie sono stati visti mentre saltavano in mare, accompagnando i velisti.

Diverse le testimonianze registrare lo scorso sabato, quando appasionati di pesca e velisti si sono trovati davanti l'insolito spettacolo, un gruppo composto da decine di delfini.

"Eravamo impegnati nella regata del Trofeo Incarbona organizzata dal circolo velico Fiumicino - racconta un velista esperto - intorno a mezzogiorno abbiamo visto, intorno alle 3 miglia a largo, decine di delfini, alcuni cuccioli. Alcuni facevano dei salti. È capitato spesso qui di vedere tre, quattro delfini alla volta ma è la prima volta, in 40 anni di vela, di assistere sul litorale romano ad uno spettacolo di così tanti esemplari. Forse anche fino ad un centinaio". Per il loro monitoraggio lavora in zona, già da qualche anno, l'associazione Oceanomare Delphis Onlus.