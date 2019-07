Delirio Atac, tram tampona bus a San Giovanni: 6 passeggeri feriti

Delirio Atac, tram tampona autobus su via Emanuele Filiberto, all'altezza di via Statilia, a San Giovanni. Sei passeggeri feriti e trasportati in ospedale.

È quanto accaduto venerdì mattina intorno alle 7:45 lungo la linea 3 del tram in via Emanuele Filiberto, nel cuore della Capitale. Il mezzo non ha frenato in tempo ed è finito contro il bus della linea 51, che ha riportato lievi danni.

A bordo spavento per i passeggeri, sei dei quali hanno riportato contusioni e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.