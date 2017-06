Delirio gelato artigianale: tris di sorbetti estivi firmati Domus Ice

Delirio gelato artigianale, arriva il tris di sorbetti estivi firmato Domus Ice.

Estate romana, exotica peach e “er cocomeraro”. Sono questi i tre freschi sorbetti che Domus Ice offrirà ai propri clienti, per festeggiare la nomina di Guido Muraglie, titolare della gelateria,a Cavalieri del gelato artigianale dell'associazione Italiana Gelatieri – S.I.G.A. In Italia sono appena in 37, a potersi fregiare di questo titolo che rappresenta una figura di eccellenza dei maestri gelatieri artigianali. Un grandissimo riconoscimento che gli è stato conferito per la sua artigianalità e creatività dal Segretario Generale, Claudio Pica, dal Presidente Nazionale, Vincenzo Pennestrì e dal coordinatore nazionale dei Cavalieri del gelato artigianale – S.I.G.A., Emanuele Montana

Per festeggiare questo importante traguardo giovedì 29 giugno (SS. Pietro e Paolo, Patroni di Roma), l'azienda di Montesacro omaggerà i suoi clienti con la degustazione dei 3 freschi sorbetti:

“Estate romana”, un fresco sorbetto a base di limone e zenzero che sta riscuotendo un enorme successo; “Exotica peach”, un sorbetto di pesca e bacche di goji ed in ultimo - in ossequio alla Festa dei Santi Patroni di Roma – “er cocomeraro”, un sorbetto al cocomero che è un po' il frutto/emblema dell’estate della Capitale, dove i cosiddetti “cocomerari” sono da decenni un appuntamento imperdibile nelle notti calde e afose con la vendita al dettaglio delle fette di cocomero.