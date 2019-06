Delitto in famiglia a San Giovanni, figlia uccide la mamma malata di parkinson

di Enza Colagrosso

Tragedia familiare martedì sera a San Giovanni, in via Monza 9: Anna Maria Fabbri, 45 anni, ha ucciso la madre Mirella De Angelis, 80 anni e malata di parkinson. Fatale un colpo alla testa. Cronaca di una morte annunciata.

Anna Maria Fabbri era nota nel quartiere, ma soprattutto nel complesso della Cooperativa Tranvieri, per le escandescenze con cui spesso aggrediva i condomini e con le quali si rivolgeva alla mamma, anziana e visibilmente affetta da morbo di parkinson.

Più volte, i condomini e la famiglia hanno allertato i Carabinieri (l’ultimo intervento dei militari dell'Arma è stato martedì alle 21) e la Asl, che si trova proprio di fronte alla Cooperativa, ma Anna Maria è stata lasciata sola. Soffriva di manie di persecuzione, tanto che vedeva in ogni passante un nemico da affrontare per difendere la sua persona. Purtroppo anche la sua mamma era ormai entrata nella lista dei nemici e i condomini raccontano di liti furiose in casa.

Anna Maria, lasciata da sola a gestire i suoi fantasmi, ha compiuto un gesto che tutti quelli che conoscevano la situazione si dicono certi che si sarebbe potuto evitare. Ora, quel che è peggio, è che Anna Maria è scappata, conscia di aver fatto “un bel guaio”, come qualcuno l’ha sentita sussurrare, e si aggira nel quartiere con i suoi fantasmi in testa. La mamma è stata trovata, a terra, in casa, colpita in testa o da una bottiglia o da un vaso.