Delitto Varani, estinzione del reato per Marco Prato, suicida in carcere

Festini a base di alcool e droga: i giudici hanno dichiarato l'estinzione del reato a causa della morte dell'indagato Marco Prato, suicida in prigione il giorno prima del giudizio, e hanno disposto il sequestro dei beni di Manuel Foffo nell'ambito dell'omicidio di Luca Varani.

"La morte di Prato è un dramma nel dramma dove la giustizia umana viene sostituita da quella divina, questo però non deve fare dimenticare un'altra morte, quella di Luca Varani, barbaramente seviziato ed ucciso", ha ricordato l'avvocato dell'accusa Alessandro Cassiani.

Marco Prato, il Pr di eventi gay accusato di aver seviziato e ucciso il 23enne nel marzo 2016, si è tolto la vita martedì nel carcere di Velletri, dove era detenuto da marzo.

Gli agenti della Polizia penitenziaria lo hanno trovato con la testa infilata in un sacchetto.

Per lo stesso delitto è già stato condannato a 30 anni con rito abbreviato lo studente fuori corso Manuel Foffo.