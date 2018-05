Democrazia, cultura e riformismo: incontro a 40 anni dalla morte di Aldo Moro

Cristianesimo sociale e socialismo riformista si incontrano, al Teatro Auditorium dei Ginnasi, in via delle Botteghe Oscure, va in scena "Democrazia e le sue regole".

Un evento promosso dall'Associazione Culturale Reti Sociali, con Pierpaolo Bombardieri (Segretario Organizzativo Nazionale UIL), Stefano Glinianski ( Magistrato della Corte dei Conti), Ida Angela Nicotra (Commissario Autorità Anti Corruzione e Docente di Diritto Costituzionale a Catania) e Francesco Clementi (Costituzionalista dell'Università di Perugia e già Membro Commissione Riforme del Governo Letta). L'iniziativa va in scena mercoledì 9 maggio, ore 17:30, nell'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro e di Peppino Impastato (9 Maggio 1958), ma anche nell'ambito della Festa dell'Europa (9 Maggio 1959). Retisociali è stata fondata da un gruppo di giovani quarantenni lavoratori provenienti da esperienze diverse (universitarie, culturali, imprenditoriali).