Demolita casetta di legno base dello spaccio: era progettata a prova di agente

La casetta di legno abusiva, centro dello spaccio di San Basilio, è stata demolita dalla Polizia di Stato. Era stata progettata in modo tale da soddisfare ogni “comfort” dei pusher e da ridurre al minimo il rischio di venir “pizzicati”.

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti portata avanti dagli agenti del Commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone. Il costante impegno dei poliziotti, consistente in un’opera assidua di monitoraggio delle zone più coinvolte dal fenomeno, oltre a determinare quotidianamente arresti e sequestri di stupefacenti, ha permesso di individuare alcune strutture, realizzate abusivamente, nella piazza di spaccio di via Corinaldo, per permettere ai pusher di poter vendere la droga minimizzando i rischi.

Nei giorni scorsi, infatti, era stata notata una costruzione all’interno del lotto 52, realizzata in legno, con all’interno una stufa, in modo tale che lo spacciatore, che si trovava all’interno della costruzione, all’arrivo delle forze dell’ordine, avvisato da un complice, potesse gettare nel fuoco e distruggere le dosi di stupefacente in suo possesso. Per lo spaccio, invece, sulla casetta era stata realizzata una piccola finestrella, ricavata ad hoc per la consegna delle dosi.

Nella mattinata di lunedì, con l’ausilio di personale dell’Ater, è stata smantellata la struttura di legno e una seconda simile, situata nella parte più interna quale “avamposto” per le sentinelle di vedetta.