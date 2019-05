Denuncia la maitresse, arrestata cinese che gestiva un centro massaggi hot

Denuncia la maitresse cinese per “violenza” sul luogo di lavoro e la fa arrestare. Sequestrato l'appartamento usato come alcova e mascherato come centro massaggi.

Domenica pomeriggio, a conclusione di una attività investigativa, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato, in esecuzione di una misura cautelare in carcere per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, una cittadina cinese, domiciliata a Roma, di 48 anni, nullafacente e con precedenti specifici.

Il lavoro investigativo dei Carabinieri è scaturito da un primo intervento effettuato qualche tempo fa, a seguito di una iniziale segnalazione di violenza comune in ambiente lavorativo da una cittadina cinese che si prostituiva all’interno di un appartamento che formalmente risultava essere un centro massaggi.

Da qui è partito tutto il “lavoro” investigativo dei militari che a seguito dei numerosi servizi di osservazione ha permesso di acclarare l’esistenza di un’alcova, che l’arrestata gestiva nella zona di piazza Bologna. A seguito dell’attività i Carabinieri, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, hanno sequestrato anche l’appartamento. Dopo aver notificato il provvedimento restrittivo, la 48enne è stata condotta presso la casa circondariale di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.