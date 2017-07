Denunciata stalker milf: perseguitava l'ex ragazzo 31enne dopo la rottura

Chiamava l'ex a ripetizione e gli lasciava messaggi morbosi in segreteria: il ragazzo di è rivolto al commissariato.

Non tutti gli stalker sono uomini e questo caso ne è l'esempio lampante. Un ragazzo di 31 anni si è visto costretto a denunciare la sua ex fidanzata, che di anni ne ha 50 per l'insistenza con cui lo chiamava e cercava di rintracciarlo dopo che la storia era finita. Non contenta di come erano andate le cose tra i due, la donna ha provato in tutti i modi a ricostruire il rapporto, finendo con il perseguitare il giovane malcapitato. Il ragazzo, non sapendo più come affrontare la situazione si è deciso a rivolgersi a un commissariato di polizia, dove ha mostrato i messaggi morbosi e le chiamate della ex, chiedendo aiuto. Dopo le verifiche effettuate dalle forze dell'ordine, è scattata la denuncia per la stalker.