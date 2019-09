Derby Lazio-Roma, l'Olimpico omaggia Diabolik. La sorella: “Grazie prefetto”

Una gigantografia di Fabrizio Piscitelli che copre con i colori biancocelesti l'intera curva e i distinti Nord dello stadio Olimpico. È stata questa la coreografia dei tifosi della Lazio in occasione del derby contro la Roma, in omaggio a Diabolik, il capo ultrà degli Irriducibili ucciso il 7 agosto scorso al parco degli Acquedotti.

Al di sotto della coreografia, un lungo striscione con la scritta: "Se non muore non ci credere perché è capace pure di rinascere". Prima della partita è apparsa anche una bandiera nera con la maschera del fumetto di Diabolik e la scritta 'Diablo'. In Tribuna Tevere invece l'omaggio è stato uno striscione con la dedica "Laziale nel cielo. Presente nel cuore! Ciao Fabrizio".

“Da sorella di Fabrizio ringrazio le istituzioni, in particolare il prefetto e la Digos, che hanno permesso a tutti i tifosi di realizzare dentro lo stadio un grandioso spettacolo di civiltà in onore di Fabrizio. Voglio porgere i miei complimenti a coloro che si sono impegnati e dedicati a far sentire così presente mio fratello con una coreografia davvero emozionante e spettacolare”, ha dichiarato la sorella di Fabrizio, Angela Piscitelli.