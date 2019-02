Derby Lazio-Roma, scritta choc al Circo Massimo: "Romanista Anna Frank"

Svastica ed insulti agli ebrei: c'è la firma degli “Irriducibili” biancocelesti al lato dell'oscena e vergognosa scritta che è apparsa su un muro al Circo Massimo: “Romanista Anna Frank”. Il derby Lazio-Roma si infiamma ancora di più.

Anna Frank è un chiodo fisso nella testa degli ultras della Lazio. Non erano bastate le figurine affisse nella curva della Roma nell'ottobre del 2017 che raffiguravano la ragazza ebrea, celebre per il suo diario, con indosso una maglietta della squadra giallorossa. Quell'episodio costò caro alla Lazio ed ai suoi tifosi: 50 mila euro di multa e Daspo per 13 tifosi.

Giovedì, a due giorni dalla partita più caldo della Capitale, un nuovo, inspiegabile, gesto antisemita. Sul un muro in via dei Cerchi, al Circo Massimo è apparsa la scritta choc: “Romanista Anna Frank”, firmata con una svastica nazista e la sigla “00100 SSL” (Società Sportiva Lazio).

La frase è stata subito rimossa dagli agenti del PICS (Pronto Intervento Centro Storico) della Polizia Locale di Roma Capitale. L'episodio, commenta la sindaca di Roma Virginia Raggi, "mi fa orrore". "Questo schifo non è tifo, non è calcio - ha continuato -. Ringrazio i Pics della Polizia Locale Roma Capitale per l'immediato intervento di rimozione della vile scritta".

Ora il rischio scontri durante la partita di sabato schizza alle stelle nonostante le misure di sicurezza previste dalla Questura.