Derubata del portafoglio, lo ritrova grazie ai controllori Atac e Facebook

Turista napoletana derubata del portafoglio durante una gita a Roma: i controllori Atac ritrovano l'oggetto rubato e la contattano su Facebook.

Disavventura a lieto fine per una donna di Napoli derubata del portafoglio durante una gita. Al rientro dalla vacanza, mentre avviava le pratiche per rifare i documenti, viene contattata su Facebook tramite il profilo del marito. Dall’altra parte della chat c’è un controllore Atac, Luciano G., che la informa di aver ritrovato il portafoglio in piazzale dell'Agricoltura e di averlo consegnato alle forze dell’ordine.

La comunicazione ha fatto risparmiare tempo e denaro necessari per rifare tutti i documenti, poi riconsegnati alla turista partenopea.

Dopo aver trovato il borsello, infatti, il verificatore ha pensato che sarebbe stato opportuno darne notizia alla proprietaria. Il codice fiscale della figlia della coppia, presente tra i documenti, è stato l’indizio che ha permesso di rintracciare su Facebook il papà. Un rapido confronto tra la foto postata dall’uomo per il compleanno della bimba e quella presente nel portafoglio ha permesso di andare a colpo sicuro.