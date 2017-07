Dice di volersi uccidere poi esce di casa: la polizia la trova con l'amante

Era uscita di casa annunciando di volersi suicidare e il marito preoccupato ha chiamato la Polizia. La donna è stata trovata in macchina con l'amante.

Era solo una scusa come un'altra quella del suicidio, per lei, per riuscire ad allontanarsi da casa. Il marito però l'ha presa alla lettera e quando provando a chiamarla ha trovato il cellulare spento, ha chiamato le forze dell'ordine per evitare che si compisse la tragedia. La moglie gli aveva detto al telefono di aver ingoiato una manciata di pillole e di averle vomitate vicino al cimitero, allora gli agenti si sono recati in zona per cercarla. L'hanno trovata tutt'altro che disperata, insieme al suo amante. Per vederlo aveva raccontato al marito la frottola del suicidio.