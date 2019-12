Dicembre, Roma “bollente”: minima notturna a 16 gradi, è record storico

Mai una notte così calda a Roma negli ultimi 200 anni, da quando cioè grazie all'Osservatorio Meteo del Collegio Romano, si ha la memoria storica. Nella notte tra lunedì e martedì il termometro ha sfiorato i 16 gradi.

Per avere una nottata così calda nel mese di dicembre, occorre andare indietro al 1989, quando la colonnina di mercurio si attestò sui 15 gradi durante la notte e al mattino dopo arrivò sino a 20 gradi, segnando il precedente record storico ora battuto.

Roma come Palermo insomma, dove lo scarto tra minima e massima è di 3 gradi circa. Ma è tutta Italia a soffrire il “caldo invernale” con le temperature che sono mediamente di 8 gradi sopra la media stagionale. Tutta colpa del vento di scirocco che da due giorni soffia dall'Algeria e trascina verso nord una bassa pressione che, dopo un lieve attenuarsi del caldo, porterà qualche pioggia.

Da segnalare che il patrimonio di dati e informazioni sul clima di Roma è “prigioniero” dell'Osservatorio del Collegio Romano, le cui centraline di rilevamento sono in efficienza ma l'assenza di un collegamento in rete, impedisce la lettura dei dati in tempo reale. L'ennesimo patrimonio della città divenuto inaccessibile.