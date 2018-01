Difende una donna aggredita dal branco: nigeriano eroe preso a bottigliate

Nigeriano eroe finisce in ospedale: il 34enne è stato preso a bottigliate per aver difeso una donna, aggredita lo scorso 11 gennaio in via di Tor Vergata da un branco di stranieri.

È questo il prezzo pagato per essersi opposto a tre uomini di origine africana, che avevano circondato la vittima tempestandola di avances e offese. La rabbia del branco non ha risparmiato l'uomo, ferito al collo dopo esser stato colpito con i vetri di una bottiglia rotta. L'immigrato è stato trasportato al vicino Policlinico Tor Vergata, dove gli hanno medicato la ferita con sei punti di sutura. Allertate le forze dell'ordine, sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Prenestino e quelli del Casilino Nuovo. La donna avrebbe riferito di non conoscere i tre aggressori.