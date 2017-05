Diffonde video hard dell'ex ragazza per vendetta: arrestato stalker 28enne

Invia il video hard dell'ex a parenti ed amici per vendetta, arrestato stalker romano di 28 anni.

Era diventato un incubo per la donna la fine della relazione con il suo ex compagno, che da allora aveva iniziato a minacciarla telefonicamente fino ad attenderla davanti al lavoro. L'uomo era arrivato addirittura ad inviare al suo indirizzo, foto di donne sfregiate dall’acido. La vendetta si è però abbattuta su parenti ed amici della giovane donna, che si sono visti recapitare un video intimo girato a sua insaputa. La Squadra di Polizia Giudiziaria, che da tempo ha seguito le indagini su questa vicenda, ha così richiesto l’emissione di una misura cautelare personale nei confronti dell’uomo, per tutelare l’incolumità della giovane donna e della sua famiglia. T.E., questo il nome dell'uomo, è stato arrestato e condotto presso il carcere.