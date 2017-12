Diluvia a Roma: strade allagate e voragini. Una via cricis a ogni temporale

Diluvia a Roma e subito le strade si riempiono di buchi e diventano veri e propri fiumi.

È di qualche mese fa il video del cassonetto che prende il largo davanti al Colosseo, trascinato dalla corrente dell'acqua piovana. Qualche simpaticone ha montato il filmato sulle note di Titanic, ma quando a Roma piove, c'è davvero poco da scherzare.

Una vera e propria via crucis per i romani, sia che si muovano in macchina, sia che si affidino all'Atac. Chi non ha potuto chiudersi in casa nella serata di mercoledì e si è messo alla guida sotto la pioggia incessante, lo sa.

All'autore del video è addirittura capitato di accendere la radio e di ascoltare la vera via crucis – in latino, si intende e rigorosamente trasmessa da Radio Maria – mentre ne percorreva una in carne ed ossa evitando le voragini delle strade della Capitale, di rientro a casa.

Ora torna l'allerta maltempo con u bollettino giallo emesso per il pomeriggio di giovedì: a Roma e provincia potranno esserci disagi e criticità provocati dai forti rovesci.