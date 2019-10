Dimissioni Raggi, il Pd ci pensa: “Basta parole, se non è capace vada via”

“Ha ragione il Segretario Zingaretti: la Raggi risolva i problemi, se ne è capace. Un sindaco deve governare. Se poi non è capace, se ne deve andare. Basta parole, ora vogliamo i fatti. Il Pd vuole i fatti, e li pretende sia dal livello nazionale fino a quello cittadino. Il nostro giudizio sulla Sindaca Raggi è molto negativo”.

A ribadire quanto dichiarato dal segretario Zingaretti è il capogruppo in Consiglio comunale a Roma Antongiulio Pelonzi, che però non esclude che il gruppo Pd possa chiedere le dimissioni del sindaco. “Il gruppo Pd Campidoglio e tutta la comunità dei militanti – continua Pelonzi – saranno il motore per costruire un alternativa al fallimento della giunta raggi che ha portato la città allo sbando. Costruire un alternativa credibile assieme alle tutte le forze progressiste politiche e sociali per battere la Lega ed il centrodestra alle prossime elezioni amministrative. Per portare Roma a livello delle grandi capitali mondiali serve al più presto una riforma dello status di capitale e decreti governativi per dare risposte immediate alle emergenze da cui è afflitta”.

“Su questi due punti vogliamo aprire un dialogo in sede istituzionale con tutte le forze politiche e la città intera. Il governo conte dovrebbe mettersi subito al lavoro per dare risposte alla città su questi grandi temi – prosegue Pelonzi –. Inizieremo a breve il viaggio nelle strade nelle piazze della città per condividere con i romani le nostre proposte per Roma che porteremo in Campidoglio ed ai nostri rappresentanti al governo del paese. Raggi – conclude – ora basta! Salvini giù le mani da Roma!”.