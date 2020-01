Dimissioni Raggi, la lista si allunga. Lega, FdI, Pd, Iv in coro: “Ha fallito”

“Raggi dimettiti”: è questo il coro alzato dalle opposizioni dopo che ben 12 consiglieri M5S martedì hanno voltato le spalle al sindaco votando in Assemblea Capitolina contro la sua decisone di costruire una nuova discarica a Monte Carnevale, nella Valle Galeria, approvando le mozioni FdI e Pd. La il sindaco vuole andare avanti.

Subito dopo il voto che sancito la perdita della maggioranza da parte della Raggi, il gruppo M5S si è riunito e non ha messo in discussione la tenuta della maggioranza e dell'Amministrazione capitolina. Questo però avverrà, solo se il sindaco rivedrà la scelta di indicare Monte Carnevale come sito per il nuovo invaso, come stabilito dal voto favorevole alle due mozioni. Nel frattempo però le opposizioni chiedono a gran voce le dimissioni.

Salvini, Lega: “Raggi dimettiti non hai nemmeno voti M5S”

“Ormai anche i consiglieri grillini votano contro il sindaco su rifiuti e discariche, si dimetta e restituisca ai cittadini di Roma la possibilità di scegliere un sindaco nuovo e capace”.

Durigon, Lega: “Abbandonata anche da M5S. Raggi si dimetta”

“La Raggi, sfiduciata dai suoi stessi consiglieri che le votano contro, va sotto e perde anche l’ultimo briciolo di autorità. Sono infatti stati 12 grillini a votare la mozione dell’opposizione contro la discarica di Monte Carnevale, indicata proprio dalla giunta Raggi. Gli stessi consiglieri del M5s si stanno rendendo dei danni che ogni giorno questo sindaco inadeguato sta facendo alla città. E chissà se anche questa volta avrà il coraggio di dire che è colpa di Salvini!. Un fallimento completo espresso chiaramente anche dai suoi stessi consiglieri che le hanno pubblicamente voltato le spalle. A questo punto non le rimane che dimettersi e liberare Roma”.

Bordoni-Politi, Lega: “Raggi in minoranza quando è in ballo la salute dei cittadini”

“Se Monte Carnevale è la soluzione al problema rifiuti è la soluzione sbagliata e così ha stabilito oggi l'Assemblea Capitolina. Abbiamo votato favorevolmente alle mozioni contro questa possibilità e con noi gran parte della maggioranza. La sindaca Raggi va in minoranza quando è in ballo la salute dei cittadini adesso cambi decisione o rassegni le dimissioni”

Visconti, FdI: "Raggi messa ko dai suoi, ora si dimetta"

"La vittoria schiacciante in aula della mozione di Fratelli d'Italia, sostenuta da 12 consiglieri grillini, oltre ai tre astenuti, contro la discarica a Monte Carnevale, mette ko il Sindaco, che politicamente si vede stracciata la propria delibera dalla sua stessa maggioranza e le sue dimissioni, a questo punto, dovrebbero essere una mera formalità. Il sindaco Raggi, che da anni ha perso la maggioranza tra i cittadini, viene ridicolizzata nero su bianco dalla stessa assemblea che dovrebbe rappresentarla. E ciò accade proprio sul tema dei rifiuti, emblema della sua cattiva amministrazione, sul quale, se la sua gestione è stata oggettivamente pessima, il suo ultimo tentativo di trovare una soluzione perde ai voti 28 a 3".

Palozzi, Cambiamo: “Raggi lasci la poltrona”

“Sindaca Raggi messa sotto dalla sua stessa maggioranza al momento del voto su discarica Monte Carnevale. Chiamale, se vuoi, ‘Mozioni’… anzi, no, dimissioni. La sindaca lasci la poltrona”.

Tempesta, Pd: “Basta prendere in giro i cittadini, Raggi si dimetta”

“Sono state approvate in Aula Giulio Cesare due mozioni, presentate dalle opposizioni, nelle quali si impegna la Sindaca Raggi a ritirare la delibera che individuava la nuova discarica a Monte Carnevale. L’Aula era piena di cittadini, in particolare della Valle Galeria, stanchi di essere vessati da questa amministrazione. Così come fuori da quest’Aula c’è una città in ginocchio per colpa dell’amministrazione del M5S. La Sindaca è stata messa in minoranza dal Consiglio Comunale, un fatto politico rilevante, lo specchio esatto di quello che sta accadendo in città. Basta prendere in giro i cittadini, si dimetta”.

Giachetti-Nobili, Italia Viva: “Raggi si dimetta, esperienza finita”

“Il voto dell'Aula del Campidoglio sulla discarica di Monte Carnevale segna la fine dell'esperienza di Virginia Raggi. Dopo 3 anni e mezzo di bugie sui rifiuti dopo aver portato Ama al collasso, dopo aver lasciato Roma sommersa dai rifiuti in uno stato di permanente emergenza quotidiana, dopo aver detto no a qualsiasi impianto o possibile soluzione, siamo alla comica finale. La Raggi individua un sito - sbagliato - per la discarica di servizio e viene sconfessata in Aula dal suo stesso partito. Non le resta che una via dopo il suo conclamato fallimento da sindaca: salvare la dignità e dimettersi stasera stessa. Ma non è solo il suo fallimento, è il fallimento di tutti i populisti: possono vincere un'elezione ma non sono in grado di governare. Roma ne è la prova evidente.

Fassina, Sinistra per Roma: “M5S volta le spalle alla Raggi”

“È un fatto politico rilevante il voto sulle mozioni per il ritiro della delibera della Giunta Raggi sulla discarica a Valle Galeria: la stragrande maggioranza dei consiglieri M5S hanno votato la prima mozione presentata dalle opposizioni. La Sindaca deve prenderne atto e ritirare la sciagurata e improvvisata delibera del 31 dicembre scorso”.

Grancio, Gruppo Misto: “Raggi rifiutata da sua maggioranza”

“Una grande vittoria per i cittadini e il gran rifiuto della maggioranza alla sindaca Raggi. La lotta non finisce qui e deve proseguire anche in Regione per impedire che continui il rimpallo fra Zingaretti e la Raggi. Le tematiche scomode come quella dei rifiuti vanno affrontate con i cittadini e non strumentalizzandole per paura di perdere consenso”.