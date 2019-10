Roma

Giovedì, 10 ottobre 2019 - 15:08:00 Dimissioni Raggi, raccolta firme in 15 Municipi: Forza Italia scende in piazza Il partito di Berlusconi sabato 12 raccoglierà le firme per mandare a casa il sindaco Raggi in ogni Municipio. Tajani lancia l'hashtag #Nunjelafamopiù