Disastro Atac: stazioni Spagna e Barberini chiuse da 24 ore. È giallo guasti

Atac va ko per "guasto tecnico". Dopo i disagi della giornata di martedì, le stazione Spagna e Barberini restano chiuse per il secondo giorno di fila. Attivato il servizio bus per la tratta sostitutiva Flaminio-Termini, ma è caos sulla Metro A.

Prende la forma di un giallo il guasto che paralizza ormai da 24 ore le due stazioni, oggetto, anche per la giornata di mercoledì, di "verifiche tecniche agli impianti di traslazione" da parte di Atac. Una decisione che scatena la rabbia dei pendolari romani, che sui social tempestano l'azienda sui tempi del lavoro, che, assicurano, "verranno condotti nel minor tempo possibile". Tempi certi non ce ne sono, quindi, come anche un vero e proprio malfuzionamento. Ad interrogarsi sono così gli stessi utenti, che puntano il dito contro il presunto malfunzionamento delle scale mobili: "La verità è che tutte le scale mobili sono rotte e Spagna e barberini non hanno accesso con scale normali. A Flaminio infatti si sale e scende a piedi! Perché non lo dite?", scrive qualcuno ad Atac.

Una situazione paradossale, con una zona centralissima di Roma, in pieno clima natalizio, che rimane così effettivamente tagliata fuori dal servizio metro. Con la stazione Repubblica ancora ko per il terribile incidente, riguardante proprio le scale mobili, che ha visto coinvolti i tifosi russi del Csk di Mosca.