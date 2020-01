Discarica, a marzo il Consiglio sulla Valle Galeria: M5S alla prova del nove

Discarica di Roma, il Consiglio comunale straordinario sulla Valle Galeria invocato dai comitati, la cui richiesta era stata protocollata a fine ottobre da parte di esponenti delle opposizioni e della maggioranza, è stato finalmente calendarizzato per il 5 marzo. M5S alla prova del nove: o la Raggi riunisce la maggioranza o sarà rottura.

Dopo il voto della scorsa settimana, con 12 consiglieri M5S che hanno sostenuto le opposizioni nella richiesta alla giunta di ritirare la delibera che indica Monte Carnevale come sito per la discarica di servizio, i 5 Stelle hanno un mese per trovare una linea comune o arrivare ancora divisi alla discussione in Assemblea Capitolina. Raggi per il momento non ha fatto neanche un passo indietro sulla vicenda, ignorando il voto del 21 gennaio.

Nel frattempo è possibile possano avvenire passi avanti nell'iter burocratico per la richiesta da parte dei privati che detengono l'area di Monte Carnevale di avviare le autorizzazioni per la realizzazione dell'invaso. Una procedura che non è escluso potrebbe terminare con il sito dichiarato non idoneo visto il contenuto di diversi pareri tecnici presentati finora da più enti.

Ma un mese esatto prima del Consiglio straordinario, il 5 febbraio, si tornerà a parlare della discarica grazie alla nuova manifestazione della Valle Galeria, che questa volta non invaderà il Campidoglio ma il Consiglio regionale del Lazio in via della Pisana. Alla protesta il Comitato Valle Galeria Libera ha invitatato tutti i consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione ed il sindaco Raggi: “Dalla sua delegata Valeria Allegro – si legge nella nella pec indirizzata alla prima cittadina - abbiamo appreso che la scelta operata il 31 dicembre sia stata 'obbligata' e conseguenza dell'ordinanza emessa dalla Regione Lazio. Auspichiamo quindi che il sindaco di Roma voglia affiancare la cittadinanza nella difesa del proprio territorio”.

Alla manifestazione non è certa la partecipazione di tutti i e 12 i consiglieri M5S che hanno votato a a favore delle mozioni dell'opposizione in Aula Giulio Cesare, ma non mancheranno sicuramente quei pentastellati che si sono esposti in prima linea contro Malagrotta 2 partecipando alla prima grande manifestazione dell'11 gennaio scorso come il presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco e la consigliera Simona Ficcardi.