Lunedì, 27 gennaio 2020 - 18:13:00 Discarica, la Valle Galeria bussa a Zingaretti: il 5 febbraio in Regione Lazio La marcia dei residenti della Valle Galeria continua: come annunciato dalla manifestazione in Campidoglio, la protesta si sposta in Consiglio Regionale

Discarica Roma, la Valle Galeria bussa alla porta di Zingaretti: la protesta dei residenti contro l'indicazione del Campidoglio di Monte Carnevale come sito per una discarica di servizio continua e, come annunciato nella manifestazione del 21 gennaio, si sposta di fronte al Consiglio Regionale del Lazio. Mercoledì 5 febbraio, dalle ore 11 alle 14, il Comitato Valle Galeria Libera ha indetto un presidio di fronte all'ingresso della Pisana, a pochi chilometri dal sito di Monte Carnevale scelto dalla Raggi. Una delegazione dei manifestanti, come già successo con il sindaco di Roma, chiederà di poter incontrare il governatore Nicola Zingaretti durante il presidio: la richiesta sarà anticipata da una pec. “Dobbiamo essere numerosi – fanno sapere dal Comitato –. Facciamo sentire la Nostra voce! Uniti si lotta, la Valle non si tocca!”.