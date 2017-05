Distruzione e saccheggio, vandali all'assalto del Servizio Giardini

Atti vandalici contro tre sedi del Servizio Giardini, distruzione e saccheggio senza controllo. Il sindaco Raggi denuncia: “Un'offesa alla città”.

Ad annunciarlo è proprio la Raggi, che tramite il suo profilo Facebook annuncia: "Vetri infranti, porte scardinate, stanze devastate, mezzi operativi danneggiati e lasciati con ruote bucate, chiavi di veicoli e strumenti da lavoro rubati. Questa notte, alcuni sconosciuti si sono introdotti in tre sedi del Servizio Giardini. Sono stati compiuti degli atti vandalici a Villa Paganini, Villa Carpegna e nel VII Servizio Operativo Municipale. È inaccettabile ciò che è successo. È una ferita inferta a tutti i cittadini romani. Abbiamo denunciato questi episodi incresciosi alle Autorità. Carabinieri, Polizia scientifica e Polizia di Roma Capitale stanno già indagando su quanto accaduto. Vogliamo che i responsabili di questo vergognoso e premeditato gesto - scrive ancora - siano consegnati alla giustizia. Vogliamo che venga fatta chiarezza perché il fatto che siano stati compiuti degli atti vandalici nella stessa notte in diverse sedi del Servizio Giardini apre a scenari inquietanti. A Roma serve anche una rivoluzione culturale. Una rivoluzione per far capire l’importanza dei beni pubblici. Ciò che è stato danneggiato questa notte appartiene a tutti noi. Ma una cosa è certa: non tollereremo altre offese alla nostra città e alla nostra comunità”.