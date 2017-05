Diventa confidente di un'anziana sul treno e la truffa con un falso avvocato

Diventa confidente di un'anziana signora in treno e la raggira presentandole un finto avvocato dalla parcella salata.

La quarantanovenne residente a Roncaglione, in provincia di Viterbo, dovrà rispondere di truffa aggravata e sostituzione di persona insieme al suo complice, un uomo di 49 anni residente nella stessa cittadina.

La donna ha conosciuto a marzo un'anziana di 83 anni sul treno e si è finta sua amica per mesi con l'intento di raggirarla. Dato che la vittima le aveva confidato alcune problematiche condominiali che la affliggevano, la donna le ha presentato un suo conoscente, spacciandolo per avvocato.

L'anziana ha pagato una parcella di 3600 euro per prestazioni legali mai avvenute e capendo che qualcosa non andava, ha chiesto aiuto alle autorità. I Carabinieri hanno arrestato i responsabili della truffa grazie alla collaborazione della vittima, che li ha invitati a casa sua per pagare i restanti 300 che le avevano richiesto. Usciti dall'appartamento della donna hanno trovato ad attenderli le forze dell'ordine.